أمين عام مساعد الجامعة العربية: لا أحد يستطيع التأثير على إسرائيل حاليا

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن «مواقف الدول العربية موحدة فيما يخص الموقف من حرب غزة».

وأضاف في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، أن مخرجات القمة العربية سوف تعكس بشكل واضح إصرار الدول العربية على دعم القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أنه «لا أحد يستطيع التأثير على إسرائيل حاليا، بما في ذلك راعيتها الأساسية الولايات المتحدة الأمريكية»، وذلك حسبما أفادته القناة في خبر عاجل لها.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية الثالثة والثلاثين «قمة البحرين» ومن المقرر انعقادها الخميس المقبل بحضور القادة والزعماء العرب.

ويبحث وزراء الخارجية العرب، بنود جدول أعمال ومشروع جدول الأعمال التي سيتم رفعها للقادة العرب لمناقشتها وإقرارها خلال أعمال القمة والتي يتصدرها ملف القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته.

وسيتم استعراض مباحثات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة تطورات الاستيطان والجدار والانتفاضة والأسرى، واللاجئون، بالإضافة إلى دعم «أونروا»، والتنمية في الأراضي الفلسطينية، وكذلك دعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وبحث الأوضاع في الجولان العربي السوري المحتل