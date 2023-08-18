البيت الأبيض: بايدن مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية دون شروط مسبقة

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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون "دون شروط مسبقة" لبحث نزع السلاح النووي.

وأضاف كيربي، خلال مقابلة مع وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء: "الرئيس بايدن مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون دون شروط مسبقة، لبحث نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية".

وأكد كيربي أن واشنطن قدمت عرضاً لكوريا الشمالية لإجراء محادثات، لكنه دون أن يحدد متى تم ذلك.

وبينما لم يبد زعيم كوريا الشمالية اهتماماً بالعرض، قال كيربي إن "العرض يبقى مطروحاً على الطاولة رغم عدم تجاوب بيونج يانج".

وأضاف: "على الولايات المتحدة ضمان استعدادها للدفاع عن مصالحها الأمنية الوطنية ومصالح حلفائها في كوريا الجنوبية واليابان".

وأشار إلى أن هذا يعني "تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة كما فعلت، والنظر في ضرورة استمراره".

وتأتي تصريحات كيربي قبيل قمة ثلاثية غير مسبوقة في كامب ديفيد، حيث سيبحث بايدن مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، مواجهة كوريا الشمالية والصين.