إجراء تحويلات مرورية لمدة 7 أشهر لرفع كفاءة طريق الواحات بالجيزة

أجرت الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تحويلات مرورية لاستكمال لتنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات بالجيزة.

وقالت الإدارة إنها قررت تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، تحديدا من الجهة المقابلة لمحطة الوقود "توتال" وحتى الجهة المقابلة لمحطة مياه شرب 6 أكتوبر بالإتجاه القادم من طريق الواحات إتجاه مناطق 6 أكتوبر.

وذكرت أنَّ الأمر يستلزم الغلق الكلى لطريق الواحات أمام حركة المرور فى الإتجاه والموقع المشار إليهما، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار الـ 24 ساعة ابتداءً من الساعة 12 صباحا غد الجمعة حتى صباح يوم الجمعة 16 فبراير 2024، وإجراء تحويل حركة المرور بطريق الواحات فى الإتجاه القادم من طريق الفيوم إلى الطريق المستحدث (طريق داعم – طريق رئيسى) واستحداث (2 رامب) للدخول إلى مسار التحويلة، وذلك على النحو التالى:

حركة المركبات بطريق الواحات بالإتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير إتجاه مناطق الحى المتميز تسلك الرامب الأول (المستحدث) المؤدى إلى طريق الخدمة وصولاً إلى مدخل الحى المتميز.



حركة المركبات بطريق الواحات بالإتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير إتجاه مناطق 6 أكتوبر تسلك الرامب الثانى (المستحدث) المؤدى إلى الطريق الرئيسى البديل وإستكمال السير بمسار التحويلة للعودة مرة أخرى لطريق الواحات الرئيسى عقب تجاوز منطقة الأعمال وصولاً لمناطق 6 أكتوبر.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.