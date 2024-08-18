أنباء عن إصابات في صفوف عناصر اليونيفيل جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بتسجيل إصابات في صفوف عناصر قوات «اليونيفيل» جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وقال مراسل صحيفة «النهار» اللبنانية، إن عنصرًا من قوات اليونيفيل أصيب في غارة إسرائيلية على بلدة الضهيرة الواقعة جنوب البلاد.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة العامة في لبنان، مقتل شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في محلة جنعم، خراج بلدة شبعا قضاء حاصبيا.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان عن الوزارة قولها، إن «غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على دراجة نارية أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة شخص آخر بجروح وحالته مستقرة».

وقالت مصادر لوكالة أنباء «شينخوا»، إن «عنصرا من سرايا المقاومة قتل في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية كانت تسير على طريق جنعم/ شبعا شرق جنوب لبنان».

وأضافت المصادر أن «القتيل يدعى فادي قاسم كنعان، وهو تابع لسرايا القدس، من بلدة شبعا التابعة لقضاء حاصبيا شرق جنوب لبنان».

وأغارت طائرة حربية إسرائيلية منذ نحو شهر على منزل كنعان في بلدة شبعا، مما أدى إلى تدميره بالكامل، وفق المصادر.

وذكرت المصادر أن سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني نقلت جثة القتيل إلى مستشفى حاصبيا الحكومي.

ويتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي القصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر الماضي على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وسط مخاوف دولية من تصاعد المواجهات إلى حرب واسعة.



