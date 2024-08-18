نائب وزير التعليم: النظام الجديد للثانوية العامة سيقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية

كشف الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، موقف السناتر والدروس الخصوصية؛ تزامنا مع تغيير نظام الثانوية العامة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن معلمي الدروس الخصوصية لا يفيدون الطالب من الناحية التعليمية لأن أغلبهم غير متخصصين تربويا.

وأضاف أنه يجب تطوير المعلم من كل النواحي، موضحًا أن النظام الجديد للثانوية العامة سيقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية.

وتحدث عن عملية إعادة الهيكلة، قائلا إنه لم يتم إلغاء مادة الفلسفة بشكل نهائي لكن سيتم تدريس المنهج في الصف الأول بشكل مكثف سواء للقسم العلمي والأدبي.

وأوضح أن مواد العلوم المتكاملة (كيمياء – فيزياء – أحياء – ديناميكا) تم دمجها بمدلولات علمية قوية كاملة من دون حذف لأي منهج من مواد الثانوية العامة.

وقبل أيام، أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، قرارات تعيد هيكلة المنظومة، وذلك بين حذف مواد وإضافة آخرى وتخصيص مقررات للنجاح والرسوب فقط.