تنظر محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أمجد السيد، غدًا الإثنين، محاكمة أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المتهم في قضية قتل شخص عن طريق الخطأ، والقيادة تحت تأثير المخدرات، وتجاوز السرعة المقررة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد فتوح، وحارس مرمى الأبيض محمد صبحي، قبل 15 يومًا، وذلك بعد أن دهس "فتوح"، شخص يدعى "السيد.أ، 54 سنة"، ويعمل أمين شرطة بسيارته الملاكي في مدينة العلمين الجديدة، ليلقى مصرعه في الحال.

وقرر المحامي العام بمطروح، حبس المتهم أحمد فتوح، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل محمد صبحى، فيما تم تجديد الحبس لـ"فتوح" لمدة 15 يوما؛ لحين الانتهاء من التقرير الطبي الخاص بتعاطي اللاعب المخدرات من عدمه، وتحريات المباحث العامة.

واستأنف فريق الدفاع عن المتهم، على قرار تجديد الحبس الثاني، إلا أن غرفة المشورة بنيابة العلمين قررت رفض الاستئناف، وتم تحديد جلسة غدا الإثنين، أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مطروح، لنظر القضية والتهم الموجهة للمتهم.