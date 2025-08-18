محافظة القدس: مخطط E1 الاستعماري سيعزل ويفصل تجمعَي جبل البابا ووادي جمل عن بلدة العيزرية بشكل شبه كامل

حذرت محافظة القدس، من أن 7 آلاف فلسطيني يعيشون في تجمعات ببادية المدينة يواجهون خطر التهجير القسري جراء تنفيذ مخطط "إي 1" الاستيطاني الإسرائيلي.

وأضافت المحافظة، في بيان اليوم الاثنين، أن "نحو 7 آلاف مواطن يعيشون في 22 تجمعاً في بادية القدس، يواجهون خطر التهجير القسري، جراء تنفيذ مشروع الاستعمار الإسرائيلي المعروف بـE1 ".

وأوضحت أن "المشروع الاستعماري سيعزل ويفصل تجمعَي جبل البابا ووادي جمل عن بلدة العيزرية بشكل شبه كامل".

والخميس ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصبا بوزارة الدفاع يشرف على الاستيطان، أعلن الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة.

وقال سموتريتش إن "الخطة تربط معاليه أدوميم بمدينة القدس، وتقطع التواصل العربي بين (محافظتي) رام الله وبيت لحم".

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

من المتوقع أن تؤجج خطوة سموتريتش التوتر مع الفلسطينيين والمجتمع الدولي، بحسب الصحيفة.