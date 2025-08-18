 محمد إيهاب: سعيد وفخور بنجاح تنظيم البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة - بوابة الشروق
الإثنين 18 أغسطس 2025
محمد ثابت
الإثنين 18 أغسطس 2025

أعرب محمد إيهاب محسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، عن سعادته وفخره بنجاح تنظيم البطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 16 عامًا، والتي استضافتها مصر على صالة رقم (3) بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي، واختتمت منافساتها مؤخرًا.

وقال إيهاب في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة إن البطولة حققت نجاحًا تنظيميًا كبيرًا، حيث لم تظهر أي مشكلات تُذكر، وتمكنت اللجنة المنظمة من تجاوز جميع التحديات التي واجهتها طوال أيام المنافسات.

وأضاف أن جميع الوفود المشاركة أبدت امتنانها للتنظيم المتميز، مؤكدين أنهم لم يواجهوا أي صعوبات سواء في التدريبات أو الإقامة أو التنقلات، وكذلك أثناء سير المباريات.

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة أن منتخب الناشئات تُوّج باللقب بعد فوزه في جميع مبارياته دون أي هزيمة، بينما احتل منتخب الناشئين المركز الرابع، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيعمل على معالجة الأخطاء خلال الفترة المقبلة من أجل المنافسة على اللقب بما يليق باسم مصر.

واختتم محمد إيهاب، مدير البطولة العربية للناشئين والناشئات، تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخبين أمامهما تحديات جديدة في المرحلة المقبلة.


