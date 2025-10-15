الكرملين: تعثر المفاوضات مع أوكرانيا ليس خطأنا

قال دميتري بيسكوف، متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" إن تعثر المفاوضات مع أوكرانيا ليس خطأ بلاده، واتهم دولا أوروبية بتحريض إدارة كييف على مواصلة الحرب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، الأربعاء، ذكر فيها أن روسيا مستمرة بالانفتاح على المفاوضات مع أوكرانيا.

وقال بيسكوف: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح مرارًا أنه منفتح على تحويل العملية برمتها إلى مسار سياسي ودبلوماسي، وهذه مشكلة حاليًا والمشاكل ليست خطأنا، فالمشاكل تنبع من حقيقة أن نظام كييف يتعرض للتحريض اليومي من قبل الأوروبيين لمواصلة الحرب".

وشدد بيسكوف على أنه في ظل الظروف الراهنة، فإن موسكو لا ترى أي بديل للتوقف.

وأكد امتنان موسكو لواشنطن على استعدادها لمواصلة تسهيل التوصل إلى حل سلمي للوضع في أوكرانيا، رافضًا التعليق على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبوتين.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.