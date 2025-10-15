زيلينسكي يضع أوديسا تحت إدارة عسكرية بعد خلاف مع رئيس بلديتها

وضع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود تحت إدارة عسكرية، في خضم خلاف مع رئيس بلديتها.

وبموجب مرسوم أصدره اليوم الأربعاء، أنشأ زيلينسكي إدارة عسكرية جديدة في المدينة وعين الجنرال سيرهي ليساك، أحد قادة أجهزة الاستخبارات، على رأسها.

وتزامنا مع هذا المرسوم، تم إعفاء ليساك من منصبه كحاكم عسكري لمنطقة دنيبروبتروفسك، وهو المنصب الذي شغله لأكثر من عامين ونصف العام، ليتولى هذه المسئولية الجديدة.

وكان زيلينسكي قد جرد، أمس الثلاثاء، جينادي تروخانوف، الذي يشغل منصب رئيس بلدية أوديسا منذ أكثر من 10 سنوات، من جنسيته، قائلا إن لديه جواز سفر روسيا.

ونفي تروخانوف هذا الاتهام، ويعتزم رفع دعوى قضائية ضد قرار زيلينسكي، ويتمسك بمنصبه كرئيس للبلدية.