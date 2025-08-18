استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة بعد قصف إسرائيلي لمدينة غزة ومخيم النصيرات

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الاثنين، في قصف شنته القوات الإسرائيلية على حي الدرج في مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" بأن "ثلاثة مواطنين بينهم طفلة استشهدوا جراء قصف طيران الاحتلال استهدف نازحين في مديرية التربية والتعليم بحي الدرج بمدينة غزة".

وأضافت أن "مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أعلن وصول شهيدة وإصابات؛ جراء قصف الاحتلال منزلا في محيط مسجد الشقاقي بمخيم 2 بالنصيرات وسط القطاع".

وقالت "وفا": "كما أصيب عدد من المواطنين باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة".

وبحسب الوكالة: "بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، أسفر عن استشهاد 61 ألفا و944 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 155 ألفا و886 آخرين، في حصيلة غير نهائية".