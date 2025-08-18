قالت القناة 12 العبرية، الاثنين، إن موقف إسرائيل "لم يتغير" بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وهو إطلاق سراح "جميع الأسرى والالتزام ببقية الشروط التي تم تحديدها لإنهاء الحرب في قطاع غزة".

ونقلت القناة عن مصدر سياسي - لم تذكره - قوله إنه "رغم تلقي إسرائيل رد حماس على اتفاق تبادل الأسرى مع تل أبيب، إلا أن الأخيرة لم يتغير موقفها".

وشدد المصدر السياسي على أن موقف إسرائيل لم يتغير تجاه صفقة تبادل الأسرى مع حماس، والمتمثل في إطلاق سراح جميع الأسرى والالتزام ببقية الشروط التي تم تحديدها لإنهاء الحرب في غزة، على حد قوله.

وفي السياق نفسه، نقلت القناة عن مصدر دبلوماسي لم تسمه، أن وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أجرى خلال الساعات الأخيرة مباحثات مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بشأن مقترح الاتفاق.

وأوضحت القناة أن ديرمر أجرى مباحثات أيضا خلال الساعات الأخيرة مع الوسطاء القطريين بشأن رد "حماس" الذي تم نقله إلى إسرائيل، والذي يقلص بشكل ملموس الفجوات بين الطرفين، على حد قوله.

من جانبها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن المقترح المصري القطري الجديد لعقد صفقة بين حماس وإسرائيل "مشابه جدا لمقترح ويتكوف الأساسي، والمتمثل في إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثمانا مقابل 60 يوما من وقف إطلاق النار ومفاوضات لإنهاء الحرب".

وقالت المصادر المطلعة إن "المفاوضات على صفقة جزئية تمت بموافقة نتنياهو ومعرفته".