مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة الاستثمارية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الدائمة للاستثمار برئاسة اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور ممثلين عن قطاع الرعاية الصحية وهيئة تنمية الصعيد، تحت مظلة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي الاجتماع في إطار سعي الشركة لتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية المتمثل في الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي حفاظًا على البيئة، والتوسع في زراعة المساحات الخضراء، إلى جانب تعزيز الاستدامة المالية للشركة وزيادة مصادر الإيرادات.

وناقشت اللجنة جهود الدولة في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية لمكافحة التصحر وتحسين المناخ، حيث جرى بحث المساحات المتاحة للزراعة في الغابات الشجرية بالأقصر، ودراسة طرح باقي المساحات للاستثمار بما يسهم في رفع العائد المالي والتوسع في الرقعة المزروعة.

وتناول الاجتماع أيضًا آليات الاستغلال الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالج، إلى جانب دراسة استثمار الأصول غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها، بما يعزز مكانة الشركة ويرتقي بمستوى خدماتها.