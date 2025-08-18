مقتل شخص رابع بسبب حرائق الغابات الهائلة في شمال وغرب إسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الاثنين، مقتل شخص رابع بسبب حرائق الغابات الهائلة التي اجتاحت شمال وغرب إسبانيا.

ولقي رجل إطفاء حتفه عندما انقلبت الشاحنة التي كان يستقلها في ليون الليلة الماضية. وقالت خدمات الطوارئ الإقليمية لوسائل الإعلام المحلية إن سبب الحادث لا يزال غير معروف.

وكان قد توفي ثلاثة رجال آخرين، بينهم اثنان من المتطوعين في خدات الإطفاء، متأثرين بإصاباتهم بحروق بالغة أثناء مكافحتهم للنيران.

ومن جانبها، قالت مديرة الحماية المدنية فيرجينيا باركونيس لقناة "آر تي في إي" التلفزيونية الحكومية، إن هناك في الوقت الحالي 23 حريقا كبيرا، في ثاني أعلى مستوى من الطوارئ إقليمية.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن رفع حالة التأهب إلا من خلال إعلان حالة الطوارئ الوطنية من جانب الحكومة المركزية.

وقد أسفرت الحرائق المستعرة منذ أسبوعين، عن تدمير ما لا يقل عن 1150 كيلومترا مربعا من الأراضي.