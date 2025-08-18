موقع واللا الإسرائيلي: كاتس سينظر خطة لمشاركة 80 ألف جندي في احتلال غزة

ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، أن وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس "سينظر غدا الثلاثاء في خطة تتضمن مشاركة نحو 80 ألف جندي من ألوية قتالية برية؛ لتطويق مدينة غزة واحتلالها".

ونقل الموقع الإسرائيلي، عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن "خطة احتلال مدينة غزة واسعة النطاق، وستكبد حماس خسائر جسيمة، كما أن الخطة تنطوي على مخاطر جمة للجيش الإسرائيلي"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأمس الأحد، صادق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، على خطة عسكرية تقضي بـ"احتلال مدينة غزة"، خلال اجتماع خاص مع قادة المنطقة الجنوبية وكبار ضباط هيئة الأركان.

وتشير التقديرات إلى أن العملية قد تستغرق نحو 4 أشهر، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، وشارك في الاجتماع، مسئولون عن ملف المحتجزين برئاسة نيتسان ألون، وجرى بحث سبل تقليل الخطر الذي قد يتعرض له المحتجزون، مع ترجيحات بوجود بعضهم داخل مدينة غزة.

ونقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي، قوله إن خطة تهجير سكان المدينة ستُطرح على الجانب الأميركي بناءً على طلبه.

وتتضمن الخطة الإسرائيلية لـ"احتلال مدينة غزة"، "تنفيذ عملية على مراحل، تبدأ بإنشاء مجمعات إنسانية في جنوب القطاع مجهزة بالخيام ومواد الغذاء والمياه والعيادات"، يليها "إخلاء واسع لسكان المدينة خلال ما لا يقل عن أسبوعين"، ثم "الشروع في اجتياح بري لتطويق غزة مع استمرار عمليات الإخلاء"، وصولًا إلى "دخول القوات واحتلال المدينة تدريجيًا وببطء، بالتوازي مع شن غارات جوية".

من جانبها، تلقت حركة حماس، عرضا لوقف إطلاق النار من مصر وقطر، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية.

وذكرت قناة العربية السعودية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الفصائل الفلسطينية طلبت من حماس الرد على العرض خلال ساعات.