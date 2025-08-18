 مطروح: إعدام 3 أطنان لحوم ومجمدات فاسدة بعد ضبطها داخل مخزن تابع لمطعم - بوابة الشروق
الإثنين 18 أغسطس 2025 7:19 م القاهرة
مطروح: إعدام 3 أطنان لحوم ومجمدات فاسدة بعد ضبطها داخل مخزن تابع لمطعم

أحمد سباق
نشر في: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 7:11 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 7:11 م

أعلنت المهندسة هند مساعد، مدير مديرية تموين مطروح، عن إعدام 3 أطنان من اللحوم والمجمدات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تنفيذًا لقرار النيابة العامة.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنه خلال حملة مشتركة مع مباحث التموين ومديرية الشؤون الصحية، تم مداهمة مخزن ومكان تصنيع تابع لأحد المطاعم بشارع الجلاء أمام المسجد الكبير، حيث جرى ضبط كميات من اللحم المفروم والدواجن والصلصة غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وجرى على الفور مصادرة المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.

