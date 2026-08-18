وكالة روسية: طائرة تجسس أمريكية حلقت لمدة 5 ساعات قرب حدود البلاد

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رصدت وكالة "نوفوستي"، استنادًا لبيانات الرحلات الجوية، أن طائرة تجسس تابعة للقوات الأمريكية أجرت دورية استمرت خمس ساعات قرب أجواء مقاطعة كالينينجراد الروسية.

وأقلعت الطائرة من مطار مدينة كونستانتسا في رومانيا حوالي الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، وفي حوالي الساعة 10:50 دخلت في مسار دائري بالقرب من الأراضي الروسية.

واستمرت في الطيران حول المنطقة عابرة المجال الجوي لبولندا وليتوانيا دون أن تقترب من حدود روسيا لأقل من 50 كيلومترا وغادرت إلى قاعدة الإقلاع حوالي الساعة 15:40 بتوقيت موسكو.

ووفقا للبيانات كانت هناك طائرة أخرى تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحلق في نفس الوقت بالقرب من مقاطعة كالينينجراد.

وعلى بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود الروسية إلى الغرب من مدينة غدانسك البولندية كانت طائرة الحرب الإلكترونية Gulfstream EA-37B Compass Call II موجودة لأكثر من ساعتين.