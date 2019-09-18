ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة

تمكن ضباط مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد شرباش، مدير المباحث من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الدلنجات.

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من الرائد محمد الديب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات بورود معلومات تفيد بقيام "محمد ع ج " 31 سنة ومقيم بدائرة المركز، و"عبدالبارى ص م" 31 سنة، و"عبدالرحمن ن ه" 21 سنة، و"إبراهيم م م" 31 سنة وجميعم مقيمون بناحية الضبعة بمحافظة مطروح بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة الدلنجات، والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءت وعقب استئذان النيابة العامة تمكن النقيب على شاكر معاون مباحث المركز من ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم سيارة سوزوكي تحمل لوحات رقم" س ر ى 1724"، وضبط 1797 قرص ترامادول وقطعة بنية اللوان يشتبه فى كونها مخدر الحشيش تزن 100 جرام، و3 طبنجات 9مم، و9 طلقات من ذات العيار ومبلغ 84 ألف جنيه، و4 هواتف محمولة.

تم تحرير المحضر رقم 21933 سنة 2019 جنايات الدلنجات وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار محمد زايد وكيل النائب العام، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.