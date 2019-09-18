أظهرت إحصائية رسمية في ألمانيا أن عدد الأطفال دون 14 عاما في البلاد قد بلغ نحو 10.5 مليون طفل بحلول نهاية 2018.

وأوضحت البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم الأربعاء أن عدد الأطفال الذكور بين هؤلاء يبلغ 5.4 مليون طفل، والإناث 5 مليون طفلة.

وأضاف المكتب أن انقسام النوع في المواليد الجدد يتماشى مع النسبة بين الجنسين (أغلبية بسيطة للذكور)، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المواليد الجدد في العام الماضي وصل إلى 787 ألف و523 طفلا، بينهم 402 ألف و52 ذكرا (3ر51%) و383 ألف و471 أنثى.

وتغلب نسبة الذكور على الإناث في المواليد الجدد في ألمانيا منذ عام 1946 على الأقل، ولم يوضح المكتب السبب في ذلك.

ويعتزم يوم الطفل العالمي الذي يوافق 20 سبتمبر من كل عام، لفت الانتباه هذا العام إلى حقوق الصغار.

وترفع منظمة يونيسف ألمانيا شعار "نحن الأطفال لدينا حقوق!" في دعمها هذا العام لمطالب الصغار.

وقررت ولاية تورينجن، شرقي ألمانيا، اعتبار اليوم العالمي للطفل يوم عطلة رسمية لديها اعتبارا من هذا العام.