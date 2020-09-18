تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 72 مسجدا جميعها من تنفيذ وزارة الأوقاف، منها مسجد المركز الإسلامي المصري بدار السلام بتنزانيا بعد تطويره، و71 مسجدا بجمهورية مصر العربية.

وقالت وزارة الأوقاف - في بيان الليلة - إنه "في إطار جهود الدولة المصرية في عمارة بيوت الله (عز وجل) يتم غدا /الجمعة/ افتتاح 72 مسجدا منها مسجد الأحياء بمدينة الغردقة الذي يفتتحه وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر عمرو حنفي".

وأشارت الوزارة إلى أنه "في الوقت الذي يجري فيه الإعداد لافتتاح 74 مسجدا آخر يوم الجمعة القادمة (25 سبتمبر الجاري)، بإذن الله تعالى، بعضها من تنفيذ الوزارة وبعضها بالجهود الذاتية التي تتم تحت إشراف الوزارة، ومنها 13 مسجدا بمحافظة البحيرة، نجد من يحاول المزايدة على جهود الدولة المصرية في خدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل) ؟!.