إلغاء كرنفال كولونيا غربي ألمانيا على خلفية جائحة كورونا

ألغت السلطات الألمانية الاحتفال بكرنفال كولونيا الجماهيري الشهير لموسم 2020-2021، حتى قبل قدوم يوم أربعاء الرماد الذي تبدأ فيه فترة الصيام عند المسيحيين الغربيين، المرتبطة بالكرنفال، وذلك بسبب جائحة كورونا.

ووفقا لإرادة حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ونوادي الكرنفال، فلن يكون هناك جلسات كلاسيكية ولا مسيرات كرنفالية بالصورة المتعارف عليها.

وقال وزير الدولة بالولاية ناتانائيل ليمينسكي ورئيس لجنة الكرنفال في كولونيا، كريستوف كوكيلكورن، اليوم الجمعة، بعد محادثات إدارة مدينة دوسلدورف "لا يمكن إقامة الكرنفال في أوقات الوباء".

وأوضح كوكيلكورن، أن رؤساء الكرنفال في كل من كولونيا ودوسلدورف وبون وآخن طالبوا حكومة الولاية "بإعطاء إشارة واضحة لإلغاء الكرنفال"، متابعا: "وأنا سعيد للغاية لأننا تلقينا هذه الإشارة".

وأكد ليمينسكي قائلا: "ليس من المتصور زمن الوباء أن تقام التجمعات الكبيرة التي يتمايل الناس فيها ويغنون ويوزعون الكؤوس بأريحية كبيرة وغالبا مع تناول الكحول".

وأشار ليمينسكي إلى أن الإطار القانوني ينطبق على هؤلاء كما ينطبق على آخرين، فلا يمكن أن يكون هناك استثناءات.