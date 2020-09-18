عمرو جمال يفتح باب العودة للدوري الجنوب إفريقي

فتح عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، الباب خول إمكانية العودة للدوري الجنوب إفريقي مرة أخرى، بعدما قضى فترة إعارة سابقة في فريق بيدفيست.

وتولى جافين هانت، مدرب عمرو جمال السابق مع فريق بيدفيست، القيادة الفنية لفريق كايزر تشيفز، وهو ما ربط اسم مهاجم الأهلي السابق باحتمالية الانتقال للدوري الجنوب إفريقي مرة أخرى.

وقال عمرو جمال في تصريحات لموقع «KickOff» الجنوب إفريقي: «أحب أن أعود ، فهناك العديد من الفرق الجيدة هناك ، وكايزر تشيفز هو أحد الفرق التي أحبها بسبب الملعب والجو الذي يخلقه المشجعون».

وأضاف مهاجم بيدفيست السابق: «لديهم الآن واحد من أفضل المدربين في جنوب إفريقيا، هناك أيضًا صنداونز وأورلاندو بايرتس كما أنني أحب أيضًا كيب تاون، هناك العديد من الفرق الجيدة في الدوري بجنوب إفريقا إذا أتيحت لي الفرصة للعودة».

وسجل عمرو جمال 30 هدفًا وسجل 10 تمريرات أخرى في 102 مباراة في جميع منافسات نادي القرن منذ تصعيده من فريق الشباب.