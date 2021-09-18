 كلوب: كنت على وشك خلع قميصي مثل صلاح في مباراة يونايتد - بوابة الشروق
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كلوب: كنت على وشك خلع قميصي مثل صلاح في مباراة يونايتد

شريف أبوحمد
نشر في: السبت 18 سبتمبر 2021 - 10:50 م | آخر تحديث: السبت 18 سبتمبر 2021 - 10:50 م

يواصل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، الإشادة بمحمد صلاح نجم الريدز والمتوهج خلال الفترة الحالية رفقة ناديه.

وتمكن محمد صلاح نجم ليفربول، من الوصول للهدف 101 في بطولة الدوري الإنجليزي، والرابع له هذا الموسم وذلك خلال مباراة اليوم السبت ضد كريستال بالاس والتي انتهت بانتصار الريدز بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل صلاح هدفا في فوز فريقه بمرمى كريستال بالاس، واحتفل بخلعه لقميصه وتحصل على بطاقة صفراء.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي:"صلاح لايحصل على البطاقات الصفراء إلا عندما يسجل، يا له من لاعب، أتذكر ذلك ضد مان يونايتد، كنت على وشك خلع قميصي في تلك الليلة".

وعن ماني ووصوله للهدف 100 مع ليفربول:"إنجاز هائل في التاريخ المجيد لهذا النادي. أنا سعيد حقًا لأننا عملنا مع ساديو لمدة 5 سنوات".

ورفع ليفربول رصيده للنقطة 13 في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، من أربعة انتصارات وتعادل. 


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