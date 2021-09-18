شركة إعمار: البدء فى ترميم كاتدرائية نوتردام في باريس قريبا

أعلنت الشركة المعنية بإعادة إعمار كاتدرائية "نوتردام" في باريس، التي تضررت بشدة بسبب حريق نشب في عام 2019 أن عملية إعادة بناء الكاتدرائية، جاهزة للبدء، أخيرا، في أعقاب عامين من تأمين وتنظيف الأجزاء المتبقية من المبنى.

وأضافت الشركة اليوم السبت أن عملية تقديم العطاء بدأت الآن، مما يعني أن إعادة البناء يمكن أن تبدأ هذا الشتاء.

ويبقى الهدف هو إعادة فتح نوتردام، التي تعني "سيدتنا" بالفرنسية، في عام 2024.

وللوفاء بالجدول الزمني، تم بالفعل قطع ألف شجرة بلوط، لازمة لترميم البرج وجناح الكنيسة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم بالفعل اختيار الخبراء، المكلفين بترميم الجزء المفكك في الكاتدرائية.

يذكر أنه في 15 أبريل 2019، اشتعلت النيران في المعلم الشهر عالميا، على جزيرة "إيل دو لا سيتيه" التي تقع في نهر "السين" بوسط المدينة.

وامتد الحريق إلى السقف ثم طوق أجزاء ضخمة من المبنى، الذي يعود للعصور الوسطى.

ولم يعرف سبب الحريق بشكل كامل بعد: وربما تسبب عطل في شبكة الكهرباء أو بقايا سيجارة في إشعال الحريق.