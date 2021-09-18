محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 185 تعديا على أملاك الدولة خلال الموجة الـ18

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 13 قرار استرداد أراضي الدولة على مساحة 36 فدانا و14 قيراطا، وإجمالي ما تم تنفيذه 185 منذ بدء الحملة حتى الآن، من بينهم 118 قرار مبانى على مساحة 4173 مترا، و67 قرار زراعي على مساحة 48 فدانا، و5 قراريط، و6 أسهم، بالتعاون مع مديرية الأمن، وبالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، وذلك على للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجها بإزالة أية التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة.

وشدد على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.