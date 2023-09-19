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استقر السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، على ضم 19 لاعبًا في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري.

وشهدت القائمة تواجد انتوني موديست لأول مرة، منذ أن تم التعاقد معه في الصيف الحالي.

ويغيب 7 لاعبين عن قائمة الأهلي لمواجهة المصري هم: صلاح محسن، محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات للإيقاف، ومحمود متولي، كريم نيدفيد وأكرم توفيق وعمرو السولية للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة المصري كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني وكريم فؤاد وكريم الدبيس ومحمد عبد المنعم.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وأحمد نبيل "كوكا" ورضا سليم ومحمد مجدي "أفشة" وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو وأنتوني موديست.