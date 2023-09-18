بيان أمني: قتل مفرزة إرهابية وتدمير وكرين للإرهابيين في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الإثنين، قتل مفرزة إرهابية وتدمير وكرين للإرهابيين في قاطع صلاح الدين.



وقالت خلية الإعلام، في بيان منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبتنسيق وتخطيط خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات إف 16 ضربة جوية ناجحة ضمن قاطع صلاح الدين على الحدود الفاصلة مع محافظة كركوك، أسفرت عن مقتل مفرزة إرهابية وتدمير وكرين للإرهابيين وأسلحة واعتدة ومعدات كانت بداخلهما".



وأضافت أن "القطعات الأمنية ستواصل ملاحقة العصابات الإرهابية المنهزمة لحين الخلاص منها بشكل تام".