إيلون ماسك ينتقد الهجوم الأوكراني المضاد بسبب «ضعف النتائج»

أبدى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يقينه من عدم جدوى الهجوم المضاد الأوكراني بسبب ضعف النتائج مقارنة بالتكاليف البشرية والمادية.



وردّ مالك شركتي «سبيس إكس» و«تيسلا»، اليوم الاثنين، على منشور لأحد المستخدمين لشبكته الاجتماعية «إكس»، والذي نشر صورة حول «مكاسب أوكرانية بالكاد يمكن رؤيتها على الخريطة»، بحسب وكالة سبوتنيك.



وعلّق ماسك بمنشور، قائلا: «الكثير من الموت (من الأوكرانيين) مقابل القليل».





So much death for so little — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2023



وفي 9 سبتمبر الجاري، أعلن إيلون ماسك، أن شروط خدمة نظام شركته للأقمار الصناعية تحظر استخدامه للأغراض العسكرية، وذلك ردا على التقارير التي أفادت بإحباط هجوم للقوات المسلحة الأوكرانية على أسطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.



وكتب ماسك على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «تحظر شروط الخدمة بوضوح استخدام ستارلينك في العمليات العسكرية الهجومية، نظرًا لأننا نظام مدني، لذلك طلبوا مرة أخرى شيئا كان محظورا صراحة».



وأضاف ماسك أن هناك فرقًا بين رفض التصرف بناءً على أوامر أوكرانيا وإجراء تغييرات متعمدة على ستارلينك لإحباطها.