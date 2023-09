إيلون ماسك ينتقد الهجوم الأوكراني المضاد بسبب «ضعف النتائج»

أبدى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يقينه من عدم جدوى الهجوم المضاد الأوكراني بسبب ضعف النتائج مقارنة بالتكاليف البشرية والمادية.



وردّ مالك شركتي «سبيس إكس» و«تيسلا»، اليوم الاثنين، على منشور لأحد المستخدمين لشبكته الاجتماعية «إكس»، والذي نشر صورة حول «مكاسب أوكرانية بالكاد يمكن رؤيتها على الخريطة»، بحسب وكالة سبوتنيك.



وعلّق ماسك بمنشور، قائلا: «الكثير من الموت (من الأوكرانيين) مقابل القليل».





So much death for so little