وزير السياحة والآثار يشارك في ندوة الحج الكبرى بجدة

شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في فعاليات الدورة الـ49 من "ندوة الحج الكبرى"، التي عقدت بمدينة جدة تحت عنوان: "الاستطاعة في الحج والمستجدات المعاصرة"، بتنظيم من وزارة الحج والعمرة السعودية، وبالتعاون مع هيئة كبار العلماء.

وتأتي الندوة في إطار جهود وزارة الحج والعمرة لتسليط الضوء على مفهوم الاستطاعة في الشريعة الإسلامية، ومناقشة أبعاده الفقهية في ظل التطورات الحديثة، بما يساهم في تيسير أداء المناسك وتحقيق مقاصد الشريعة.

ويتضمن جدول أعمال الندوة عددًا من الجلسات العلمية والنقاشية، من أبرزها الجلسة الوزارية الرئيسية التي تُعقد تحت عنوان: "تيسير الشعيرة وتمكين القاصدين وفق رؤية المملكة في خدمة الحجاج".

ويشارك في الجلسة كلٌّ من: وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد. وتُدار الجلسة بواسطة المهندس أبو الخير إسماعيل، الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.