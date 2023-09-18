تراجعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية بقيمة 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر إلى نحو 2180 جنيها، مقارنة بـ2190 جنيها فى نهاية تعاملات أمس، وفقا للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

وبحسب الشعبة، تراجع سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 1868 جنيها مقارنة بـ1878 جنيها، وانخفض سعر الجرام عيار 24 مسجلا 2491 جنيها، مقابل 2501 جنيه، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 80 جنيها ليصل إلى 17440 جنيها، مقارنة بـ 17520 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

وفى الأسواق العالمية، استقرت أسعار الذهب الاثنين 18 سبتمبر، مع مواصلة المستثمرين الأخذ في الاعتبار بوقف مجلس الفدرالي الأميركي المحتمل لرفع الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع مع التركيز على توقعات الفائدة في أميركا.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1924.29 دولار للأوقية، كما استقرت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1946.10 دولار للأوقية.

ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع ربما لآخر مرة في أحد أكبر دورات تشديد السياسة النقدية في المئة عام الأخيرة، إذ بدأ فتور الاقتصاد يثير قلق صناع القرار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.07 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 927.29 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولار للأوقية.