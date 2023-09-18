منتخب مصر يستعد لأمم إفريقيا في 12 يوما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على موعد معسكر الفراعنة التحضيري لمنافسات بطولة كأس الإمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على طلب فيتوريا بانطلاق معسكر المنتخب استعدادا لأمم إفريقيا يوم 2 من شهر يناير المقبل.

وتنطلق منافسات أمم إفريقيا في ساحل العاج للنسخة 34 خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 من شهر فبراير.

وتأهل المنتخب الوطني لنهائيات أمم إفريقيا، بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة ، وصعد برفقته منتخب غينيا بينما ودع التصفيات منتخبي إثيوبيا ومالاوي.

وتقام مراسم قرعة أمم إفريقيا 2024 بشهر أكنوبر المقبل ولم يحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف حتى الآن مكان إقامتها.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر المقبل يوم 9 وحتى 17 أكتوبر.

ويلعب المنتخب في شهر أكتوبر مباراتين وديتين الأقرب أمام منتخبي زامبيا والجزائر في انتظار إعلان اتحاد الكرة عن المواجهتين بشكل رسمي.

وتعرض فيتوريا بعد 8 انتصارات لأول خسارة مع منتخب مصر بالهزيمة وديًا أمام تونس 3-1.