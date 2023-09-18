هاني شكري يكشف ملامح البرنامج الانتخابي لقائمة حسين لبيب

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كشف هاني شكري، المرشح لعضوية مجلس إدارة الزمالك، ضمن قائمة حسين لبيب، ملامح البرنامج الانتخابي للقائمة في الانتخابات المقبلة.

تقام انتخابات الزمالك يوم 20 أكتوبر القادم، ويخوض حسين لبيب المنافسة على رأس قائمة كاملة تضم هشام نصر وأحمد سليمان.

وقال هاني شكري في تصريحات تلفزيونية: «قمنا بتشكيل قائمة موحدة لخدمة الزمالك وبرنامجنا الانتخابي يحتوي على العديد من الملفات، وسيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي بعد عرضه على أعضاء الجمعية العمومية».

وأضاف: «البرنامج سيكون له مدة زمنية محددة وكل شخص سيتم تكليفه بدور محدد، وعلى سبيل المثال سيكون هشام نصر مسؤولا عن إنشاءات فرع 6 أكتوبر، وأحمد سليمان وهاني برزي وحسين السيد عن ملف كرة القدم».

وتابع: «محمد الإتربي يعمل معنا على تنمية موارد النادي في الفترة المقبلة.. ولم أتوقع حجم الدعم الذي وجدته، وحجم التبرعات والمساندة منذ رحيل المجلس السابق».

وأتم: «حب الزمالك هو سبب موقف سليمان، وهو أمر لا غبار عليه وجميعنا نبحث عن مصلحة القلعة البيضاء لذلك جاءت فكرة القائمة الموحدة».