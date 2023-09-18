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تحدث بوزيان بن عربي المدير الفني لنادي أرتا سولار الجيبوتي، عن فوز فريقه أمام الزمالك في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان فريق الزمالك قد خسر أمام نظيره أرتا سولار بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء يوم السبت الماضي، في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية.

وقال بوزيان في تصريحات تليفزيونية: «أوقعتنا قرعة الكونفدرالية في مواجهة صعبة أمام الزمالك، ولكن نجحنا في تحقيق هدفنا، والفوز كان مفاجأة بالنسبة لنا».

وأضاف: «الزمالك سيطر علي الشوط الأول، ولكن استفدنا من طبيعة أرضية الملعب والمساحات التي تركها لنا الأبيض، وهم اندفعوا إلي الهجوم وتركوا مساحات نجحنا في استغلالها».

وتابع: «الزمالك كان يعاني فنيا أمام أرتا سولار ونستحق الفوز، ومباراة العودة ستكون صعبة لنا وللزمالك أيضا ولدي تخوف من ضغط جماهيره».

وأتم: «الفوز علي الزمالك نتيجة تاريخية بالنسبة لنا وسنكون خصمًا قويًا في العودة بالقاهرة».