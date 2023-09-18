عصام السقا ينعى أشرف مصيلحي: ربنا يرحمك يا حبيبي

نعى الفنان عصام السقا، الفنان أشرف مصيلحي، الذي توفي منذ قليل، بعد صراع طويل مع مرض سرطان المخ.

ونشر عصام عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صورة للفنان أشرف مصيلحي، وعلق: "ربنا يرحمك ويغفرلك يارب يا حبيبي".

أشرف مصيلحي من مواليد القاهرة عام 1974، تخرج من المعهد الفني الصناعي، كانت بداية مشواره الفني ودخوله عالم التمثيل بأول أعماله في فيلم (بونو بونو) وينطلق من بعدها للمشاركة في مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة.

ويأتي من أبرز أفلامه (أزمة شرف، الحياة منتهى اللذة، أول مرة تحب يا قلبي)، كما قدم مجموعة كبيرة من المسلسلات ومن أبرزها (نقطة ضعف، تاجر السعادة، قضية رأي عام).