رئيس رابطة الدوري الإسباني: رودري محق في التلويح بالإضراب بسبب مونديال الأندية

قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، إن إضراب اللاعبين سيكون "مرحبًا به" إذا كان سيعمل على محو بطولة كأس العالم للأندية، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، من الوجود.

وأصبح الإسباني رودري، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أحدث نجم يتحدث عن زيادة عبء العمل الذي يواجه اللاعبين، حيث قال أمس الثلاثاء إن إضراب اللاعبين "قريب" إذا لم يتغير شيء.

ويتعين على اللاعبين خوض مباراتين إضافيتين على الأقل، وربما تصل إلى 4 مباريات، في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قبل دور الـ16، فيما أنه من المقرر أن ينتهي الموسم بالنسبة لـ12 ناديا أوروبيا مع كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الصيف المقبل بنظامها الجديد، الذي يشهد مشاركة 32 فريقا لأول مرة.

وقامت كل من النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) ورابطة الدوريات الأوروبية برفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن ما تزعمان بتجاهله التشاور معهما بشأن جدولة البطولة وجدول المباريات بشكل عام.

وقال تيباس إن رودري كان "محقا" في تلويحه بالإضراب، وقال إنه سيدعم ذلك بشرط ألا يستهدف الدوريات المحلية، بل فرض إعادة التفكير في التقويم العام.

وشدد تيباس على أن القضية لا تتعلق فقط بحجم عمل اللاعبين الكبار، دافعا بالقول إن توسع المسابقات الدولية للأندية كان له تأثير رياضي واقتصادي على الدوريات المحلية وأولئك الذين يلعبون فيها.

وقال تيباس لوسائل الإعلام الإسبانية في إحدى الفعاليات التي أقيمت بمدينة إشبيلية الإسبانية: "أعتقد أن رودري محق بشأن الإضراب المحتمل".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "أعتقد أن هناك تراكما للمباريات، وهناك 200 لاعب مشارك في تلك المسألة. لكنني أقول ذلك من أجل اللاعبين المحترفين المتبقين البالغ عددهم 40 ألفا و2000 ناد آخر.

وأوضح تيباس "إذا كان هذا الإضراب يخدم في حل مشكلة التقويمات، وليس لانسحاب الأندية من الدوريات المحلية بل لإلغاء كأس العالم للأندية، حتى تتم إعادة هيكلة التواريخ بشكل أفضل، فهو موضع ترحيب لأن شيئًا ما يجب أن يحدث".

أكد تيباس "سنتخذ الإجراء القانوني المناسب، ولكن إذا قرر اتحاد اللاعبين الإضراب لهذا السبب، والذي ناقشناه معهم بالفعل، فالمشكلة ليست مجرد التشبع بالمباريات مع 70 أو 80 أو 100 لاعب، بل إنها مشكلة أكبر بكثير، فهي تؤثر على الرياضة بأكملها".

وكان رودري عندما سُئل في المؤتمر الصحفي لفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي أمس الثلاثاء عما إذا كان بإمكان اللاعبين الإضراب أو رفض اللعب، رد قائلا: "أعتقد أننا قريبون من ذلك. أعتقد أنه إذا سألت أي لاعب سيقول نفس الشيء. إذا استمر الأمر على هذا النحو، فستكون هناك لحظة عندما لا يكون لدينا خيار آخر".

وجاءت تعليقات لاعب خط الوسط الإسباني الدولي في أعقاب تصريحات مماثلة في الأيام القليلة الماضية من السويسري مانويل أكانجي، زميله في الفريق، وكذلك البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول.