قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل تنذر بسيناريو كارثي.

وأضافت خلال برنامجها «كلمة أخيرة» عبر شاشة «on»، مساء الأحد، أن هناك استمرارًا من قِبل إسرائيل في استهداف المواقع النووية، مشيرة إلى أن تل أبيب عازمة على مواصلة هذه الضربات حتى القضاء على المشروع النووي الإيراني أو على الأقل تأخيره.

وأوضحت أن استهداف مثل هذه المواقع يعني توقف نظام التبريد وتسرب الوقود وإحداث أثر كبير برًا وبحرًا وجوًا بما يقود إلى حدوث تلوث بيئي، وهو ما يتضمن مخاطر كبيرة.

ولفتت إلى أن هذا السيناريو لا يؤثر على إيران وحسب، لكن الأمر قد تكون له تداعيات على دول مجاورة.

ونوهت بأن استهداف المنشآت النفطية أيضًا يمثل سيناريو كارثيًّا آخر لما يحمله من خطر تلوث بيئي، بجانب رفع أسعار النفط وتوقف سلاسل الإمداد، ومن ثم يحدث خلل اقتصادي واسع.

وفجر الجمعة، بدأت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلف حتى الأحد 14 قتيلا ونحو 345 مصابا، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.