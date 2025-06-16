مجموعة فونكه ميديا الألمانية تعتزم بيع حصة من أسهم صحيفة كرونه النمساوية

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أعلنت مجموعة فونكه ميديا جروب الإعلامية الألمانية، وصحيفة كرونين تسايتونج النمساوية، اعتزام المجموعة الألمانية بيع 50% من حصتها في أكبر صحيفة نمساوية.

في الوقت نفسه، لم يكشف الجانبان عن سعر سهم الصحيفة الشعبية المعروفة باسم "كرونه".

وبحسب البيان المشترك، ستشتري عائلة ديشاند التي أسست الصحيفة وتمتلك عدة وسائل إعلام نمساوية حصة المجموعة الألمانية في الصحيفة.

وتحتاج الصفقة إلى موافقة سلطات مكافحة الاحتكار.

وقالت جوليا بيكر الناشرة ورئيسة مجلس الإشراف في مجموعة فونكه ميديا: "أنا سعيدة للغاية بنجاحنا معا في إعادة كرونه إلى عائلة ديشاند".

يذكر أن بيكر تمتلك مع أشقائها ووالدتها مجموعة فونكه. وقالت بيكر، إن الاستراتيجية الواضحة والتنفيذ المتواصل أمران حيويان لاستمرار الشركات العائلية، وأضافت أن هذا ينطبق بشكل خاص على العلامات التجارية الإعلامية القيّمة في ظلّ تهديد حرية الصحافة المستقلة بشكل غير مسبوق.

يذكر أن مجموعة فونكه الموجود مقرها في مدينة إيسن الألمانية اشترت كورنين تسايتونج في 1987 عندما كان اسمها دبليو.أيه.زد ميدين جروب.