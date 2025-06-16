نتنياهو: استهداف خامنئي سيُنهي الصراع مع إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي من شأنه أن "يُنهي القتال مع إيران، لا أن يُصعّده".

وأضاف نتنياهو لشبكة ABC News: "لقد عانينا من نصف قرن من الصراع الذي نشره هذا النظام الذي يرهب الجميع في الشرق الأوسط.. وينشر الإرهاب والتخريب والتآمر في كل مكان".

وأشار إلى أن "الحرب الأبدية هي ما تريده إيران، وهم يدفعوننا إلى حافة حرب نووية. في الواقع، ما تفعله إسرائيل هو منع ذلك، وإنهاء هذا العدوان، ولا يمكننا فعل ذلك إلا بالتصدي لقوى الشر"، بحسب موقع الشرق الأخباري.

وعندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل ستستهدف المرشد فعلاً، قال نتنياهو: "نحن نقوم بما ينبغي علينا فعله.. لن أخوض في التفاصيل، لكننا استهدفنا كبار علماءهم النوويين. هؤلاء في الأساس هم فريق هتلر النووي".