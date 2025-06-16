الأمم المتحدة: 638 ألف سوداني يواجهون خطر المجاعة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الخرطوم (أوتشا)، الاثنين، أن السودان يشهد أسوأ مستويات الجوع على الإطلاق، مشيرا إلى أن 638 ألف شخص يواجهون خطر المجاعة.

وقال المكتب الأممي في بيان عبر منصة "إكس"، إن "الجوع في السودان في أسوأ حالاته، حيث يواجه 638 ألفا مجاعة".

وذكر أن خطة الاستجابة للعام 2025 استهدفت إيصال المساعدات الغذائية إلى 16.5 مليون شخص، تم الوصول إلى.47.5 بالمئة منهم فقط حتى 30 أبريل الماضي، من بينهم 538 ألفا في مناطق مهددة بالمجاعة.

وفي وقت سابق الاثنين، كشف تقرير أممي مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي، الاثنين، عن 5 بؤر ساخنة للجوع حول العالم، بينها السودان، إلى جانب فلسطين وجنوب السودان وهايتي ومالي، يعاني فيها السكان من مستويات "مرتفعة جدا" من المجاعة وخطر الموت جوعا خلال الأشهر الخمسة المقبلة.

ومنذ أبريل 2023، يخوض الجيش و"الدعم السريع" حربا خلفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون ناوح ولاجئ، حسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

في السياق، قالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان، إن 2167 أسرة نزحت من عدة قرى بمحافظة القوز في ولاية جنوب كردفان (جنوب)، إثر القتال وانعدام الأمن.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن غالبية الأسر نزحت إلى ولاية شمال كردفان.

وفي الآونة الأخيرة تشهد ولايات كردفان الثلاث "شمال وجنوب وغرب" اشتباكات قوية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للسيطرة عليها.

وبعد تقدم الجيش وسيطرته على الخرطوم وولاية النيل الأبيض (جنوب)، لم تعد "الدعم السريع" تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 ولايات من أصل 5 بإقليم دارفور.