أوكرانيا تطلب من رومانيا إسقاط المسيرات الروسية

طلبت أوكرانيا من رومانيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إسقاط المسيرات الروسية التي تقترب من مجالها الجوي، حسبما قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها بعد اجتماع مع نظيرته الرومانية لومينيتا أودوبيسكو في بوخارست اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة "ميديافاكس" الرومانية للأنباء.

ومنذ انطلاق الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط/فبراير عام 2022، سقط حطام طائرات روسية مسيرة عدة مرات في رومانيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وتم مؤخرا رصد مسيرة روسية في الجو فوق دلتا الدانوب برومانيا، على بعد حوالي 45 كيلومترا من الحدود الأوكرانية. وانطلقت مقاتلات "إف-16" رومانية ورافقت المسيرة حتى دخلت المجال الجوي الأوكراني.

ومنذ ذلك الحين، يناقش الساسة والمسؤولون العسكريون في رومانيا ما إذا كان هناك ضرورة لإجراء تغيييرات قانونية لمن أجل إسقاط المسيرات المعادية في المجال الجوي للبلاد.