إيران تعلن استهداف قوات أمريكية في جزيرة بوبيان الكويتية

قال المتحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء" في إيران، إبراهيم ذو الفقاري، إن القوات الأمريكية المتمركزة في جزيرة بوبيان الكويتية تعرضت لهجوم إيراني، وفق بيان مصور بثته وسائل إعلام رسمية الاثنين.

وأوضح ذو الفقاري أن إيران استهدفت معدات أقمار صناعية وذخائر في الجزيرة باستخدام طائرات بدون طيار "درونز"، مضيفاً أن القوات الأمريكية كانت قد نُقلت إلى هناك من معسكر عريفجان بعد تعرّضه لضربات متكررة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتُعد جزيرة بوبيان أكبر الجزر الساحلية الكويتية، وتقع في شمال غرب الخليج.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق، أن ستة أشخاص أصيبوا بأشكال متفاوتة إثر هجمات إيرانية عملت الدفاعات الجوية على اعتراضها.

وأفادت الوزارة في منشور على إكس بأنها تلقت فجر الاثنين "بلاغات بسقوط مقذوفات وشظايا في منطقة سكنية شمال البلاد جراء العدوان الإيراني الآثم".

وأوضحت أن فرق الإسعاف تعاملت مع "ست إصابات تراوحت بين جروح سطحية وتأثيرات سمعية وحالات سقوط نتيجة الانفجار".

وأعلن الجيش الكويتي في وقت سابق أن دفاعاته الجوية تعمل على اعتراض صواريخ وطائرات درونز أطلقت من إيران باتجاه الكويت.