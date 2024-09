بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأربعاء، مقطع مصورا بعنوان «سيُغرقكم طوفان الاستشهاديين».

وتضمن المقطع، مشاهد لعمليات استشهادية نفذتها كتائب القسام بينها التفجير الذي وقع في تل أبيب مؤخرًا.

وقال منفذ هذه العملية الاستشهادية - في مقطع التقط له قبل التنفيذ - إن الاحتلال الإسرائيلي سيحترق بالنار التي أشعلها بعدوانه على الفلسطينيين.

وأضاف أن هذه النيران ستكون وبالًا على دولة الاحتلال وجيشها.

كما تضمنت المشاهد، عرض لقطات من عملية مستوطنة غوش عتصيون، وقال منفذها إنه يُقدم نفسه رخيصة في سبيل الله.

وأضاف أن كل يوم يمر من العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة سيضاعف فاتورة الدم والانتقام، ولن يكون مقابل الدماء إلا الدماء.

سيُغرقكم طوفان الاستشهاديين

טופן השהידים יטביע אותכם

Our Martyrdom Operations Flood Will Drown You#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/D5a1lNuPoa