الصين: العالم في مفترق طرق بين السلام والحرب

حذرت بكين من التدخل في شؤونها ومن مزيد من النزاعات في ظل الصراعات الإقليمية.

وقال وزير الدفاع دونج جون، خلال مراسم افتتاح منتدى شيانغشان في بكين: "العالم الآن يقف في مفترق طرق آخر: السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة".

وقال إن تايوان تعد جزءا من الصين بشكل مؤكد، مضيفا أن جيش التحرير الشعبي يعد أداة قوية قادرة على الدفاع عن "التوحيد".

وأضاف أن بكين لن تسمح مطلقا بنجاح الاستقلال التايواني. وأوضح أنها مستعدة لإحباط "أي تدخل عسكري خارجي" في أي وقت، وذلك دون ذكر أسماء دول بعينها.

وتتمتع تايوان الديمقراطية، التي يبلغ تعداد سكانها 4ر23 مليون نسمة، بحكومة مستقلة منذ 1949. مع ذلك، تزعم الصين أن تايوان تعد جزءا من أراضيها، وتهدد بضمها بصورة متكررة.

وفيما يتعلق بالنزاعات، خاصة مع الفلبين بسبب المناطق الغنية بالموارد في بحر الصين الجنوبي، أكد دونج أن الصين ستحمي سيادتها الإقليمية بالإضافة إلى حقوقها ومصالحها.

وقال إن السعي نحو التفوق العسكري المطلق و مبدأ " القوة هي الحق" سوف يؤديان في النهاية إلى " حكم الغابة".

ويعد منتدى شيانغشان الحدث الصيني المضاد لمؤتمر الحوار الأمني شانغريلا الذي يعقد سنويا في سنغافورة.