أكد الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، في كلمته خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري–الإسباني بالقاهرة اليوم، عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا وما تشهده من آفاق واعدة تتحول تدريجيًا إلى حقائق ملموسة، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لمواصلة دفع وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأوضح أنه قبل سبعة أشهر، وأثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مدريد، أعرب عن أمله في أن يزور القاهرة قريبًا للاحتفال بما بدأ يتفتح آنذاك من فرص جديدة أمام العلاقات الثنائية، لافتًا إلى أن هذه التطلعات تتحقق اليوم من خلال هذا اللقاء الاقتصادي.

وأشار إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يعكس علاقة ناضجة وديناميكية، حيث بلغت الصادرات الإسبانية إلى مصر عام 2024 نحو مليار و457 مليون يورو، فيما تجاوزت الواردات مليارًا و680 مليون يورو، موضحًا أن هذه الأرقام تعكس الثقة المتبادلة، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن إمكانات أكبر لم تُستغل بعد.

وأضاف أن مصر تمثل وجهة متزايدة الأهمية للشركات الإسبانية، مؤكدًا أن إسبانيا تحتل المرتبة الخامسة عشرة عالميًا اقتصاديًا والرابعة داخل الاتحاد الأوروبي، بفضل اقتصاد منفتح وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وأميركا اللاتينية والبحر المتوسط والشرق الأوسط، وأشار إلى أن مصر بدورها تتمتع بميزة مماثلة بموقعها الفريد بين أفريقيا وأوروبا وآسيا.

وأكد أن الشركات الإسبانية الراسخة في مصر منذ أكثر من ثلاثة عقود تمثل مرجعًا يحظى بتقدير كبير، حيث يقدر عددها اليوم بأكثر من ستين شركة مستقرة في السوق المصري، تسهم بخبرتها في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وخاصة في قطاعات استراتيجية مثل المياه، والطاقة، والنقل، والمشروعات المستدامة.

وأشاد بمشاركة هذه الشركات في مشروعات كبرى تشهدها مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ونفق الإسماعيلية، ومترو القاهرة، وشبكة القطارات فائقة السرعة، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية، ومحطات معالجة المياه، فضلًا عن المتحف المصري الكبير، معتبرًا أن مساهمة هذه المشروعات تعكس الدور الفاعل للشركات الإسبانية في دعم التنمية في مصر وتحسين مستوى حياة ملايين المواطنين.

وتوقف الملك عند قطاع السياحة باعتباره أحد أهم مجالات التعاون، مستشهدًا بالمشروع الخاص بحماية أبرز المواقع الأثرية في مصر، ومن بينها الأقصر وأهرامات الجيزة، الذي تم إنجازه بدعم منحة إسبانية وبالتعاون مع شركات مصرية وإسبانية، باستخدام أحدث تقنيات الإضاءة والأمن وحماية التراث. وأكد أن هذا المشروع يمثل نموذجًا للتعاون المثمر الذي سيفيد أكثر من 15 مليون سائح يزورون مصر سنويًا.

كما سلط الضوء على خبرة إسبانيا الرائدة في السياحة المستدامة والتنافسية، التي جعلتها في صدارة الوجهات العالمية باستقبال 94 مليون زائر عام 2024، معتبرًا أن نقل هذه الخبرة إلى مصر من شأنه أن يسهم في تطوير قطاعها السياحي الواعد. وأشار إلى فرص التعاون المشتركة في مجالات السياحة الثقافية والعلاجية، والتدريب المهني، والرقمنة، والبنية التحتية.

وفي ختام كلمته، شدد الملك فيليبي السادس على أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة في ظل مشهد دولي معقد يتسم بعدم اليقين، أبرزها التحول الرقمي، والابتكار، والتكيف مع النماذج الإنتاجية الجديدة، مشيرًا إلى أن التعاون بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص يظل عنصرًا حاسمًا للنجاح إذا ما تم وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى.

وأشاد بالالتزام الراسخ لمصر ببرامج الإصلاح الاقتصادي، وتحديث البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن إسبانيا تتابع هذه الإصلاحات باهتمام كبير، وتحرص على تعزيز وجودها كشريك موثوق لمصر، خاصة في مجالات تحول الطاقة، والنقل المستدام، والرقمنة، والتدريب المهني.

واختتم الملك كلمته بالتأكيد على أن المنتدى يمثل فرصة ممتازة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، ودفع مشروعات قوية ومبتكرة تخدم الاستقرار والتقدم والرخاء المشترك، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع المشاركين.

ووصل الزوجان الملكيان إلى القاهرة، الثلاثاء الماضي، حيث يجريان أول زيارة رسمية لهما إلى مصر خلال الفترة من 16 وحتى 19 سبتمبر الجاري؛ وذلك بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يرافقهما وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس.

وهذه الزيارة الرسمية "تاريخية"، إذ ستكون المرة الأولى التي يزور فيها الملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا مصر منذ تتويج الملك عام 2014.