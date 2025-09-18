كاديلاك تقدم السيارة أوبتيك 2026 بنظام دفع خلفي جديد ونظام دفع رباعي بقوة 440 حصانا

عندما كشفت العلامة التجارية الأمريكية للسيارات كاديلاك عن سيارتها الكهربائية أوبتيك –في كان ذلك الخبر الأبرز بالنسبة لسياراتها في 2026، لكن الشركة كشفت عن اعتزامها تقديم فئات أخرى من هذا الطراز بقوة أكبر، حيث أصبح نظام الدفع الرباعي ثنائي المحرك أقوى بنسبة 50% تقريبا من الجيل الحالي.

كما ستضيف الشركة فئة جديدة بمحرك واحد إلى هذا الطراز وستكون أقوى من طراز العام الماضي ثنائي المحرك.

وأشار موقع كار أند درايفر إلى أن الفئة الأساسية من الطرز أوبتيك الحالي مزودة بمحرك كهربائي بقوة 315 حصانا بنظام دفع خلفي؛ وكان نظام الدفع الثنائي هو الخيار الوحيد سابقا بقوة 300 حصان.

أما السيارة أوبتيك 2026 الجديدة المزودة بنظام الدفع الرباعي، فستحصل على نظام جديد كليا بمحركين كهربائيين أمامي وخلفي بقوة إجمالية 440 حصانا.

وتعد السيارة أوبتيك – في التي أُعلن عنها سابقا، الأقوى في هذه المجموعة بفضل نظام الدفع الثنائي بقوة 519 حصانا.

وعلى الرغم من عدم توفر أرقام من وكالة حماية البيئة الأمريكية حتى الآن، فقد عدلت كاديلاك تقديرات مدى أوبتيك الكهربائية أيضا.

وتشير الشركة إلى أن طراز الدفع الخلفي الأساسي يحقق مدى 300 ميل قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطاريات، بينما تقول إن مدى فئة الدفع الرباعي المزدوج يبلغ 280 ميلا، ويقدر مدى أوبتيك في بحوالي 275 ميلا.

في الوقت نفسه فإن السيارة أوبتيك 2026 ذات الدفع الخلفي الجديدة أقل سعر من الطراز الأساسي للعام الماضي، حيث يبدأ السعر من 52395 دولارا، في حين يمكن للعميل دفع 3500 دولار لتزويد السيارة بنظام الدفع الرباعي، باستثناء السيارة أوبتيك في التي تأتي مزودة بنظام الدفع الرباعي بشكل قياسي.



