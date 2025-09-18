الصينيون يمتلكون أكثر من 200 مليون دراجة هوائية

تشهد الصين إقبالا كبيرا على استخدام الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية مع تزايد الاهتمام بوسائل الانتقال منخفض الكربون.

وبحسب بيانات رابطة الدراجات الصينية وصل عدد الدراجات الهوائية في الصين إلى أكثر من 200 مليون دراجة إلى جانب أكثر من 380 مليون دراجة كهربائية، مشيرة إلى أن الدراجات الهوائية أو الكهربائية تستخدم في 30 من بين كل 100 رحلة انتقال داخل المناطق الحضرية بالصين حاليا.

وتشير هذه الأرقام إلى تحول واضح في الاعتماد على وسائل النقل داخل المدن الصينية، مع تزايد بالوعي البيئي، الذي شجع الكثير من الركاب على اختيار الدراجات أو البدائل منخفضة الانبعاثات الكربونية كوسيلة انتقال.

ووفقا لتقديرات رابطة الدراجات في الصين، فإن استخدام المركبات ذات العجلتين يخفض الانبعاثات الكربونية في الصين بنحو 10 آلاف طن يوميا، بما يعادل توفير حوالي 6ر6 مليون لتر بنزين يوميا من استهلاك وسائل النقل الأخرى.