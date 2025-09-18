 ترامب يطالب المحكمة العليا بإبعاد ليزا كوك من مجلس الاحتياط الفيدرالي فورا - بوابة الشروق
الخميس 18 سبتمبر 2025 7:40 م القاهرة
ترامب يطالب المحكمة العليا بإبعاد ليزا كوك من مجلس الاحتياط الفيدرالي فورا

د ب أ
نشر في: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 7:30 م | آخر تحديث: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 7:30 م

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا بإصدار أمر عاجل لإبعاد عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي عن منصبها فورا.

ولجأت إدارة الرئيس الجمهوري ترامب إلى المحكمة العليا بعد أن رفضت محكمة استئناف اتحادية إبعاد كوك، التي قرر الرئيس ترامب إقالتها في إطار جهوده لإعادة تشكيل مجلس المحافظين المكون من 7 أعضاء فيما يمثل ضربة لاستقلال مجلس الاحتياط الفيدرالي عن السلطة التنفيذية.

وتمثل حملة البيت الأبيض لإقالة كوك محاولة غير مسبوقة لإعادة تشكيل مجلس الاحتياط الفيدرالي، الذي صمم ليكون مستقلاً إلى حد كبير عن الشؤون السياسية اليومية. ولم يسبق لأي رئيس أن أقال محافظا في منصبه خلال تاريخ البنك المركزي الممتد لنحو 112 عامًا.

وقالت كوك، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن في مجلس محافظي مجلس الاحتياط الفيدرالي، بأنها لن تترك منصبها ولن تخضع "لترهيب" ترامب. وقال أحد محاميها، آبي لويل، بأنها "ستواصل أداء واجباتها التي أقسمت عليها كعضوة في مجلس محافظي الاحتياط الفيدرالي، عندما أقر مجلس الشيوخ تعيينها".


