أعلنت السلطات السورية، الخميس، أن قوات الأمن التابعة لها حررت عددا من المختطفين من أبناء محافظة السويداء، عقب عمليات رصد متواصلة.

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة المحافظة على منصة "تلجرام" عن قائد الأمن الداخلي في السويداء، العميد حسام الطحان.

وقال الطحان: "تمكنت قوات الأمن الداخلي، وبعد عمليات رصد متواصلة وبالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق، من تحرير عدد من أبناء السويداء المختطفين (لم يحدد عددهم أو هويتهم أو الجهة الخاطفة أو سبب اختطافهم)، ويجري العمل على تسليمهم إلى ذويهم".

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من إعلان الحكومة السورية عن خريطة طريق للحل في محافظة السويداء، وهو ما اعتُبر تأكيدًا على جدية السلطات في المضي نحو تسوية الأزمة.

والثلاثاء، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي في دمشق مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، خريطة طريق من 7 خطوات للحل في المحافظة الجنوبية، من بينها "نشر قوات محلية من وزارة الداخلية لحماية الطرق وتأمين حركة الناس والتجارة".

وفي يوليو الماضي، شهدت السويداء اشتباكات مسلحة استمرت أسبوعًا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى، قبل أن يُبرم اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ سريانه في 19 من الشهر ذاته.