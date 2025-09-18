جيش الاحتلال يوجه إنذارا بإخلاء مبانٍ في 3 قرى بجنوب لبنان

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان، قائلًا إنه سيهاجم على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في 3 قرى.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «نوجّه تحذيرًا عاجلًا إلى سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القرى التالية: ميس الجبل، وكفر تبنيت، ودبين».

وأضاف: «أنتم تتواجدون في مباني يستخدمها حزب الله، من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء تلك المباني والمباني المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر، البقاء في المباني يعرضكم للخطر».

والأربعاء، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن غارةً إسرائيليةً استهدفت سيارةً في مدينة بعلبك، شرق لبنان، أدت في حصيلة أولية إلى سقوط قتيلين.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارة نُفِّذت بواسطة «طائرة إسرائيلية مُسيَّرة».

ولم تعط الوكالة الوطنية للإعلام أو وزارة الصحة تفاصيل عن الغارة أو هوية المستهدفين.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بإطلاق الجيش الإسرائيلي قذيفة مضيئة مقابل تلة الرويسة بين مدينتي ميس الجبل وحولا جنوب لبنان.

وتشن إسرائيل هجمات متكررة في لبنان بذريعة استهداف عناصر «حزب الله»، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر2024.

وبضغط أمريكي وخشية تصعيد الضربات الإسرائيلية، أمرت الحكومة اللبنانية الشهر الماضي الجيش بوضع خطة لنزع سلاح «حزب الله».

ويتعين على الجيش اللبناني استكمال عملية نزع السلاح خلال ثلاثة أشهر في جنوب البلاد، قرب الحدود مع إسرائيل.