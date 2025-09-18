سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تابع تغطية مباشرة على موقع الشروق لمباراة الإسماعيلي والزمالك، اليوم الخميس، في إطار الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي

حراسة المرمى.. عبد الله جمال.

الدفاع.. محمد عمار - محمد إيهاب – عبد الله محمد -إبراهيم النجعاوي .

الوسط.. إبراهيم عبد العال - محمد عبد السميع – محمد سمير -إيريك تراوري.

الهجوم.. خالد النبريصي - نادر فرج.

البدلاء

عبد الرحمن محروس وأنور صقر وعبد الرحمن الدح ومحمد وجدي وعمرو سعيد وعمر القط ومحمد خطاري ومحمد بحيري وحمادة صلاح.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى.. محمد صبحي.

الدفاع.. حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر، محمود بنتايج.

الوسط.. عبد الله السعيد، ناصر ماهر، نبيل عماد دونجا.

الهجوم.. آدم كايد، خوان بيزيرا، وعدي الدباغ.

البدلاء

محمد عواد، صلاح مصدق، عبد الحميد معالي، سيف الدين الجزيري، عمرو ناصر وناصر منسي، أحمد شريف، سيف فاروق جعفر وأحمد حمدي.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 13 نقطة بعد 4 انتصارات وتعادل وخسارة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز 19 برصيد 4 نقاط بعد فوز وتعادل و4 هزائم

الشوط الأول

ق 7.. عبد الله السعيد يسجل الأول للزمالك من ركلة جزاء بعد عرقلة بيزيرا